Controlli ai lavavetri, due denunce ed un arresto ai semafori di via Vincenzo Giuffrida

Per la prima volta dall'introduzione del reato di accattonaggio molesto, introdotto nel nostro ordinamento nel 2018 dal decreto sicurezza, gli agenti di polizia del commissariato Borgo Ognina hanno effettuato dei servizi specifici per contrastare il fenomeno dei commercianti e dei lavavetri abusivi. Sono stati denunciati due lavavetri extracomunitari che si trovavano nei pressi del semaforo posto all’incrocio tra via Vincenzo Giuffrida e Viale Raffaello Sanzio, creando intralcio alla circolazione stradale ed infastidendo gli automobilisti.

Uno dei due stranieri, con precedenti, alla vista degli agenti ha cercato di fuggire, opponendo resistenza ai poliziotti che sono riusciti a bloccarlo dopo un breve inseguimento. E' stato così arrestato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Tutti gli "attrezzi del mestiere" utilizzati dai lavavetri sono stati posti sotto sequestro.