Controlli contro il lavoro nero, in un panificio quattro persone su cinque erano senza contratto

I carabinieri della stazione di Nesima, in collaborazione con i colleghi del 12esimo reggimento Sicilia, del nucleo ispettorato del lavoro di Catania e con il supposto di polizia locale e dell’Asp di Catania, hanno effettuato dei controlli alle attività imprenditoriali della zona. Un 48enne catanese, titolare di un'officina meccanica, è stato denunciato per omessa sorveglianza sanitaria dei dipendenti. Durante il controllo all’azienda infatti, i carabinieri hanno scoperto come l’unico dipendente impegnato a riparare auto fosse privo di un contratto di assunzione, circostanza che ha fatto scattare per il titolare una maxi sanzione specifica. L’imprenditore aveva anche omesso di sottoporlo alla visita medica preventiva e periodica, una condotta penalmente rilevante che ha determinato la denuncia all’autorità giudiziaria.

Passando in rassegna i dipendenti di un panificio, su 5 lavoratori presenti ben 4 erano in nero. Sono quindi scattate delle maxi sanzioni per la titolare dell'attività commerciale, una 47enne catanese che è stata anche denunciata per omessa sorveglianza sanitaria dei dipendenti, con la sospensione temporanea dell’attività, che potrà riprendere dopo l'avvenuta regolarizzazione. Complessivamente, sono state elevate carico dei due titolari, ammende per 2.846 euro e sanzioni amministrative a vario titolo per 10.300 euro.

Nell'ambito della stessa attività, sono stati eseguiti diversi posti di controllo lungo le strade della zona, fermando 9 veicoli e identificando 16 persone. Sono state elevate 7 sanzioni amministrative per: guida con patente scaduta, mancata copertura assicurativa, omessa revisione periodica. Il totale delle multe ammonta a 1.941 euro ed un veicolo è stato posto sotto fermo amministrativo. Infine, una carta di circolazione è stata ritirata durante le verifiche su strada.