Scoperti due lavoratori in nero in un pub di largo Rosolino Pilo: attività sospesa e multa da 9mila euro

I carabinieri della Compagnia di Piazza Dante hanno effettuato una serie di controlli a largo raggio tra le zone della movida catanese, focalizzando la loro attenzione anche sul lavoro nero. All'operazione hanno preso parte anche i colleghi del nucleo ispettorato del lavoro, della Compagnia di intervento operativo e la divisione annona della polizia locale, occupatasi in particolare del contrasto all’abusivismo commerciale. Il titolare di un ristorante situato nei pressi di Piazza Università è stato denunciato per omessa sorveglianza sanitaria di 3 lavoratori ed ha ricevuto una multa da 173 euro per occupazione abusiva di suolo pubblico, avendo occupato il marciapiede antistante il locale con tavolini e sedie.

I carabinieri hanno poi ispezionato un pub di largo Rosolino Pilo, la cui titolare 42enne ha ricevuto una sanzione da quasi 9 mila euro (8.944,24 euro per l'esattezza)per aver o omesso di sottoporre a sorveglianza sanitaria alcuni lavoratori e per aver occupato abusivamente il suolo pubblico, oltre ad aver impiegato in nero due camerieri. L’attività commerciale è stata sospesa. I nomi dei locali non sono stati resi noti dal Comando provinciale dell'Arma.

Per quanto riguarda i controlli alla circolazione stradale, i carabinieri hanno elevato sanzioni per oltre 2.400 euro. Le contestazioni più frequenti sono state: guida senza casco, mancata copertura assicurativa, mancata revisione periodica. Al termine del servizio di controllo, sono state identificate 65 persone a bordo di 32 auto. Un motociclo è stato posto sotto sequestro per guida senza casco. Stesso provvedimento anche per un'auto il cui proprietario, un 30enne catanese, è stato anche denunciato poiché sorpreso nuovamente alla guida con recidiva, pur non avendo mai conseguito la patente.