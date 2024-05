Controlli in un'attività al dettaglio, scoperti cinque lavoratori in nero su otto: sanzioni per 36 mila euro

I carabinieri della stazione di San Gregorio di Catania, insieme ai colleghi del nucleo ispettorato del lavoro di Catania e al personale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, hanno effettuato dei controlli a diverse attività del paese etneo. Presso una ditta che vende al dettaglio vari prodotti, con sede appunto a San Gregorio, sono state rilevate diverse irregolarità a partire dalla presenza di 5 lavoratori in nero su 8 trovati nei locali dell’azienda al momento dell’ispezione. In particolare, il titolare non aveva inviato la comunicazione preventiva di assunzione.

Raccogliendo informazioni dai dipendenti riguardo al loro rapporto di lavoro, i carabinieri del Nil hanno ricevuto conferma di quanto riscontrato in prima battuta. Il responsabile dell'attività commerciale, un 46enne catanese, ha quindi ricevuto una maxi sanzione per lavoro nero per un importo totale di 27.300 euro. Contestualmente, è stato applicato il provvedimento della sospensione temporanea dell'apertura, fino ad avvenuta regolarizzazione dei dipendenti, oltre alla relativa sanzione di 2.500 euro.

Inoltre, sono state elevate altre 5 sanzioni per la mancata tracciabilità delle retribuzioni di 5 dipendenti, per un importo complessivo di 8.333,30 euro. Sono stati effettuati recuperi contributivi ed assistenziali Inps per un importo di 2.800 euro ed Inail per un importo di 300 euro. A conclusione dell’attività, sono state accertate un totale di 10 violazioni sanzionate amministrativamente con un importo di circa 36.000 euro.