Controlli tra le vie della movida: chiusa una discoteca in viale Africa: tutti i lavoratori erano in nero

I carabinieri della Compagnia di piazza Dante, con la collaborazione dei colleghi del nucleo ispettorato del lavoro di Catania, hanno avviato nel centro storico una serie di verifiche agli esercizi commerciali operanti nel settore della ristorazione ai locali d’intrattenimento notturno, per garantire la tutela dei consumatori ed evitare lo sfruttamento dei lavoratori.

Negli scorsi giorni sono state svolte numerose visite ispettive per garantire il rispetto delle norme sulla tutela della salute e sicurezza del personale. Massima attenzione nelle zone della movida catanese, tra cui: via Gemmellaro, piazza Sciuti ed il centro fieristico “Le Ciminiere”. Il titolare del locale di via Gemmellaro è stato denunciato per omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori, ricevendo la sospensione dell’attività commerciale ed una maxi sanzione amministrativa di 20.800 euro, in seguito al mancato rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono stati individuati 4 dipendenti in nero, privi di contratto di lavoro. Nei pressi del centro fieristico “Le Ciminiere” di Catania, i carabinieri hanno notificato al gestore di una discoteca la sospensione dell’attività in relazione ad un precedente controllo dello scorso 25 novembre, nel corso del quale tutti i 7 lavoratori presenti nel locale erano risultati privi di contratto, e quindi in nero. Ma c'è anche una nota positiva. Un pub limitrofo alla prima attività commerciale sanzionata è risultato perfettamente in regola con le norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori: tutti i 9 dipendenti intervistati erano stati assunti con regolare contratto di lavoro.