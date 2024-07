Autodemolizione con lavoratori non in regola, denunciato un imprenditore catanese

I carabinieri di Mascalucia, insieme ai colleghi del nucleo ispettorato del lavoro di Catania e a quelli del nucleo operativo ecologico, in collaborazione con il personale della Protezione Civile, hanno svolto un controllo presso una ditta del posto che si occupa di autodemolizioni e recupero rottami ferrosi. Il titolare, un 52 enne catanese, è stato denunciato inosservanza delle norme relative alla specifica autorizzazione regionale e per aver impiegato dei lavoratori irregolari. Le attività che eseguono operazioni sui veicoli da rottamare, come la messa in sicurezza e la bonifica dei mezzi, la separazione e lo stoccaggio dei diversi rifiuti recuperabili, devono infatti richiedere ed ottenere dagli enti regionali delle autorizzazioni e rispettare le prescrizioni imposte.

La ditta sottoposta ad accertamenti, che operava in un capannone di circa 700 metri quadri e poteva contare su uno spazio aperto di 2000 metri quadri, non aveva effettuato la separazione degli ambienti di lavoro, così come previsto dalla legge. Nell’area di bonifica erano stati accatastati dei rifiuti contenenti rame. Sempre nella zona coperta, è stato ritrovato un cassone scarrabile, nel quale erano stati scaricati illecitamente dei cavi elettrici, radiatori di auto, carcasse di computer e anche contatori dell’acqua. Nell’ampia zona esterna, i carabinieri hanno trovato dei cumuli di alluminio e ferro insieme ad alcuni pneumatici e parti di veicoli non bonificate.

E' stata contestata anche la mancanza dei dispositivi necessari per impedire la caduta del materiale accumulato. Inoltre, tra i tre lavoratori trovati all’interno dell’azienda, uno era irregolare mentre un terzo operaio non aveva ricevuto la formazione necessaria per svolgere quella mansione. I dipendenti erano anche ripresi e controllati da remoto con un impianto di sorveglianza installato senza autorizzazione. Per le violazioni riscontrate, i carabinieri hanno denunciato il titolare dell'attività ed elevato nei suoi confronti sanzioni per 3.900 euro, insieme a multe amministrative per 300 euro. Sono stati inoltre recuperati contributi previdenziali ed assistenziali per un importo di mille euro.