Controlli a Librino, 9 indagati per occupazione abusiva di immobili

Nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato Librino hanno effettuato controlli mirati a contrastare l'illegalità diffusa nel territorio di competenza, in particolare nei viali Moncada e Grimaldi, via Biagio Pecorino e via Del Maggiolino. Rilevante il controllo eseguito presso l'abitazione di due pregiudicati, uno dei quali sottoposto alla misura degli arresti domiciliari: entrambi, rispettivamente di anni 23 e 56, sono stati indagati per i reati di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti tipo marijuana, furto di energia elettrica, invasione di edifici pubblici e abuso edilizio. I due soggetti avevano realizzato, senza alcuna autorizzazione, 4 manufatti in cemento al fine di destinarli a garage/deposito e attività commerciale di gestione illegale di rifiuti speciali pericolosi, per questo, uno dei due è stato indagato anche per il reato ambientale di raccolta illegale di rifiuti pericolosi, non bonificati e riversati sul verde pubblico. I poliziotti dunque hanno proceduto, unitamente alle unità cinofili dell'Upgsp, al sequestro sia della sostanza stupefacente che, di una ingente quantità di rifiuti speciali pericolosi. Nel corso delle attività altri 9 soggetti, a vario titolo, sono stati indagati per i reati di furto di energia elettrica e occupazione abusiva di immobili. È stata anche indagata una donna per false attestazioni sulla propria identità rese alla polizia dopo essere stata trovata all'interno di un immobile occupato abusivamente.

Ulteriori controlli eseguiti nei giorni scorsi, hanno consentito di individuare a Catania un uomo di 36 anni residente in altro Comune e attualmente sottoposto all'obbligo di dimora presso il Comune di residenza. L'uomo è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per l'aggravamento della misura in corso in quanto sorpreso, unitamente ad altro soggetto, fuori dal proprio comune. Inoltre, un pregiudicato di 25 anni, in atto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, è stato sottoposto ad ordinanza Siep della pena detentiva in regime di detenzione domiciliare. Infine sono stati eseguiti controlli di soggetti sottoposti agli arresti domiciliari e sono stati controllati numerosi soggetti e veicoli e, in un caso, ad una persona è stato contestato l'articolo 75 del D.P.R. 309/90 (detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale) con contestuale ritiro della patente di guida. Durante le operazioni, alla polizia si è affiancato personale dei Vigili del fuoco, dell'Istituto Autonomo Case Popolari e dell'Enel.