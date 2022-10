Controlli alle paninerie del viale Castagnola, multato un gestore abusivo

I carabinieri della compagnia di Fontanarossa, con il supporto dei colleghi del 12esimo Reggimento Sicilia, della polizia locale e dei veterinari dell’Asp, hanno proceduto ad un controllo del territorio nel quartiere di Librino. I militari dell’Arma hanno effettuato diverse verifiche preventive per accertare il rispetto delle norme igienico sanitarie previste per le attività commerciali che effettuano la somministrazione di cibi e bevande ed il possesso delle autorizzazioni richieste per la gestione delle relative attività. Nel mirino degli ispettori alcune paninerie ambulanti del viale Castagnola tra le quali una è risultata priva di autorizzazione sanitaria per il deposito di carni, risultate peraltro prive di tracciabilità. Al gestore, un 37enne catanese, è stata anche contestata l’occupazione abusiva della sede stradale, perché aveva invaso l’area pubblica posizionando sedie, sgabelli, tavoli e tende-gazebo, che sono stati tutti sottoposti a sequestro. Per le irregolarità riscontrate, i carabinieri hanno comminato sanzioni amministrative per un importo di 4.673 euro. Durante i controlli alla circolazione stradale, i militari hanno identificato una trentina di persone e controllato una quindicina di veicoli. Sono state rilevate una decina di violazioni al codice della strada (mancata copertura assicurativa, e mancata revisione periodica, guida senza patente) con sanzioni per un importo di 12.586 euro.