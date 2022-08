Controlli agli stabilimenti balneari della Plaia, sequestrati 32kg di carne e pesce non tracciabili

I carabinieri della compagnia di Catania Fontanarossa, insieme ai colleghi del 12° Reggimento “Sicilia”, del nucleo ispettorato del Lavoro di Catania e dell'Asp, sono stati impegnati in un’estesa attività di controlli preventivi ai lidi della Plaia. L’attività ispettiva ha riguardato, tra gli altri, uno stabilimento balneare ubicato sul viale Kennedy, il cui amministratore unico, un 47enne catanese, è stato denunciato. L’uomo ha fatto installare un impianto di videosorveglianza non autorizzato all’interno della struttura ed ha omesso la sorveglianza sanitaria nei confronti di uno dei dipendenti. Sono scattate sanzioni per un importo complessivo di 1.615 euro e la maxi multa di 3.600 euro in quanto, durante il controllo, è stato identificato un lavoratore “in nero” e sono state attivate le procedure per il recupero di contributi Inps e Inail non versati per un importo di 1.200 euro. I militari hanno anche proceduto al sequestro, per la successiva distruzione, di 32 chilogrammi di pesce e carne, privi di etichette e di indicazioni utili alla loro tracciabilità con conseguente applicazione di una sanzione amministrativa di 1.500 euro.

Sono stati effettuati anche dei controlli alla circolazione stradale che hanno consentito l’identificazione di una trentina di persone e la verifica di una ventina di veicoli. Le violazioni alle norme imposte dal codice della strada (mancata copertura assicurativa, guida senza patente e mancata revisione periodica) hanno comportato l’elevazione di sanzioni amministrative per un importo complessivo di oltre 7.000 euro ed il fermo/sequestro amministrativo per tre mezzi. Nel corso dei controlli, i militari hanno sorpreso un 22enne alla guida di un’auto privo di patente di guida, in quanto mai conseguita, circostanza già rilevatagli una prima volta nell’ultimo biennio e che ha fatto scattare per lui la denuncia all’autorità giudiziaria, nonché la relativa sanzione amministrativa. I carabinieri hanno anche controllato la regolare presenza in casa di una decina di persone sottoposte presso la propria abitazione a misure restrittive. Un 26enne è stato infine denunciato all’autorità giudiziaria, per la violazione delle prescrizioni imposte dalla sorveglianza specialea cui è sottoposto, essendo stato sorpreso alla guida di un’auto senza la patente di guida, perché mai conseguita e senza la carta precettiva a seguito.