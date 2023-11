Il commissariato di Acireale esegue nuovi controlli, 2 mila euro di multa ad un locale mediorientale

Il questore di Catania, Giuseppe Bellassai, ha dato disposizioni di intensificare i controlli preventivi, eseguendo anche dei servizi specifici ad Acireale con il commissariato locale. L’attività di monitoraggio del centro cittadino, delle aree commerciali e industriali ha avuto anche il supporto di pattuglie della polizia municipale. Particolare attenzione è stata riservata alle principali zone di transito di persone e veicoli, alle aree di maggiore aggregazione giovanile ed agli esercizi commerciali.

Sono stati effettuati numerosi posti di controllo in diversi punti del centro cittadino, nel corso dei quali sono state sottoposte ad accertamento 97 persone e 41 veicoli e contestate 4 violazioni di norme del codice della strada. Inoltre, gli agenti della polizia amministrativa del Commissariato di Acireale e dell’ufficio annona della polizia locale, in collaborazione con tecnici del dipartimento di prevenzione veterinaria unità operativa acese, hanno eseguito dei controlli in alcuni esercizi pubblici: due bar ed un’attività di somministrazione di alimenti tipici mediorientali. In quest’ultimo esercizio sono state accertate e contestate carenze igienico-sanitarie ed è stata applicata una sanzione di 2 mila euro. Sono state anche imposte delle prescrizioni che, qualora non fossero osservate, comporterebbero ulteriori sanzioni, fino alla possibile chiusura.