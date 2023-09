Controlli ai locali ed ai venditori abusivi, decine di multe e sequestri

La polizia municipale di Catania ha condotto dei nuovi controlli per la verifica del rispetto delle regole sulla diffusione di musica oltre la mezzanotte da parte dei locali sanzionando con un verbale di mille euro i titolari di tre attività commerciali attive nelle vie Angelo Musco, Penninello e in piazza Sciuti "per aver prodotto emissioni sonore in mancanza della prevista relazione tecnica di impatto acustico" e sanzionato i titolari di due esercizi commerciali in via Alfonzetti e in piazza Vittime del Dovere per aver prottatto le attività musicali oltre l’orario consentito. Sul versante dei controlli delle attività commerciali con sede fissa, le pattuglie hanno operato nelle vie Gemmellaro, Luigi Sturzo, Via Musumeci, Guglielmo Oberdan, Etnea, Montesano, S. Maria del Rosario, Giordano Bruno e in piazza Giovanni XXIII, sanzionando ben 14 titolari di esercizi commerciali per occupazione abusiva di suolo pubblico con tavoli, sedie e attrezzature varie e ordinando l’immediato ripristino dello stato dei luoghi. I nomi dei locali ispezionati non sono stati resi noti. Sono stati anche sanzionati due titolari dei mini market di viale della Libertà e via Di Prima perché trovati ad esercitare la vendita di bevande alcoliche dopo le ore 21.

Per quanto riguarda il contrasto al fenomeno degli ambulanti abusivi, sono stati effettuati dei controlli in via VI Aprile, piazza Lincoln, via Battello, piazza La Pira, via Carcaci, via Ugo La Malfa, via Acquicella Porto e in piazza dei Martiri. Sono nove i venditori ambulanti di prodotti ortofrutticoli ai quali sono stati contestati 21 verbali amministrativi. Nei loro confronti sono stati disposti 7 atti di sequestro della merce posta irregolarmente sul suolo pubblico, che è stata poi devoluta in beneficenza. Altri 6 venditori ambulanti di prodotti non alimentari, operanti in via Etnea, piazza Giovanni XXIII, piazza Duomo e porta Uzeda/Pacini sono stati sanzionati per occupazione abusiva di suolo pubblico e per aver trasformato la loro attività itinerante in sede fissa. ASono stati elevati verbali amministrativi dell’importo totale di circa 15 mila euro. I controlli sono stati eseguiti su direttiva del Sindaco Enrico Trantino e dell’Assessore Alessandro Porto.