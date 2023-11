Castello Ursino, chiuso un ristorante con cinque lavoratori in nero su sette

Ancora controlli di polizia al castello Ursino per contrastare fenomeni criminali e di illegalità diffusa. Ieri sera gli agenti del commissariato centrale e del commissariato San Cristoforo hanno effettuato dei servizi di controllo del territorio, con il supporto di equipaggi del reparto prevenzione crimine e della polizia stradale, insieme al personale della polizia locale. Il modulo operativo dispiegato in piazza Federico di Svevia e vie limitrofe, è stato organizzato prevedendo diverse modalità di intervento. Oltre al pattugliamento dinamico dell’area per reprimere il fenomeno dei parcheggiatori abusivi, le violazioni al codice della strada ed i reati predatori, sono stati compiuti dei controlli domiciliari ai soggetti sottoposti a misure limitative della libertà personale e controlli di tipo amministrativo.

Questi i dati dell'operazione. Sono 70 i veicoli controllati e 13 le violazioni di norme del codice della strada accertate. In tre occasioni, ai conducenti di motocicli è stata contestata la guida senza aver mai conseguito la patente ed i mezzi sono stati sottoposti a fermo amministrativo. Nei confronti di un altro motociclista, invece, sono state accertate la guida senza casco protettivo e la mancanza della copertura assicurativa, con il sequestro del ciclomotore. Sono state controllate 105 persone, di cui 10 sottoposte ad obblighi su disposizione dell'autorità giudiziaria. Sono stati denunciati un detenuto domiciliare e un sorvegliato speciale, che non erano presenti in casa al momento del controllo.

Infine, tra i locali ispezionati, è stata controllata un’attività di ristorazione, la cui titolare è stata denunciata per aver invaso abusivamente il suolo pubblico, avendo installato alcune pedane di legno su cui aveva collocato sedie e tavolini, occupando una superficie di circa 100 metri quadrati. Tutto il materiale è stato sequestrato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Alla stessa persona sono state contestate numerose violazioni: dalla presenza di lavoratori non in regola (ben 5 su un totale di 7) con irrogazione di una sanzione pecuniaria di 1.800 euro e contestuale sospensione dell’attività, a violazioni della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro: mancanza del documento di valutazione dei rischi, assenza di spogliatoi e di segnaletiche per l’uscita di emergenza. E' quindi scattata una sanzione pecuniaria di 10 mila euro ed è stata disposta la sospensione dell’attività. Sono state accertate e contestate anche violazioni delle norme di igiene e sanità: la mancanza di tracciabilità di prodotti alimentari con sanzione di 1.500 euro e la mancanza di areazione diretta del laboratorio. Anche per queste violazioni è stata applicata la sospensione dell’attività. Infine, alla titolare, è stata contestata anche l’installazione irregolare di un impianto di videosorveglianza, che consentiva di riprendere anche spazi destinati all’attività lavorativa.