Pugno duro contro la movida violenta: sanzioni, posti di blocco e area pedonale in via Sangiuliano

Nelle serate del weekend appena trascorso, attuando le direttive stabilite dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, il questore di Catania ha disposto dei controlli nel centro storico, che è stato diviso in tre aree: via Santa Filomena e via Gemmellaro, piazza Bellini e piazza Scammacca, e piazza Federico di Svevia e piazza Currò. Il provvedimento fa seguito ai disordini verificatisi la scorsa settimana, con risse e petardi lanciati contro le forze dell'ordine. Sono stati dislocati equipaggi della polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e della guardia di finanza, coordinati da un funzionario di pubblica sicurezza. Hanno anche operato le squadre di polizia amministrativa della questura, degli operatori del servizio annona della polizia locale ed i servizi specialistici dei carabinieri e della guardia di finanza, impegnati nei controlli agli esercizi commerciali di somministrazione alimenti e bevande.

Con un'apposita ordinanza comunale, è stata chiusa al traffico veicolare la via Sangiuliano, nel tratto compreso tra via Manzoni e via Ventimiglia. Sono state controllate 193 persone e 100 veicoli, contestate 76 violazioni del codice della strada. Ed ancora: 5 i veicoli sequestrati, 8 quelli sottoposti a fermo amministrativo ed altri 10 fermati per mancanza di copertura assicurativa. Sono stati controllati 34 esercizi commerciali. Questi i risultati: un'attività sanzionata per carenza igienico sanitaria dei locali cucina; una multa per ampliamento non comunicato; tre sanzioni per apertura oltre l'orario limite; una per occupazione di suolo pubblico; sospesa una licenza per carenze igienico sanitarie, con sanzione accessoria per occupazione del suolo pubblico e per mancanza Haccp; una denuncia per ex art.4 del decreto legge 81/08 (computo lavoratori).Il totale delle sanzioni ammonta a circa 5mila euro.