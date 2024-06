Dal frigo in bagno agli alimenti non tracciabili: due locali del centro sanzionati dalla polizia

Gli agenti del commissariato centrale e della polizia scientifica, in collaborazione con il personale del dipartimento di prevenzione veterinaria, dello Spresal (servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro) e del dipartimento di igiene pubblica dell’Asp di Catania, hanno controllato alcuni locali nella zona di piazza Vincenzo Bellini. Sono state riscontrate diverse irregolarità in due esercizi, contestando violazioni amministrative per 9.700 euro. Si è proceduto, inoltre, al sequestro di 15 chili di prodotti alimentari surgelati di vario genere, dalle pinse ai prodotti ittici. Nello specifico, in uno degli esercizi pubblici controllati sono state riscontrate violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro: gli estintori erano scaduti e il quadro elettrico non era stato mai sottoposto a manutenzione. Il titolare è stato quindi sanzionato per 3400 euro.

Nell’altra attività commerciale passata al setaccio dagli ispettori, è stata accertata la chiusura a chiave delle uscite di emergenza. Contestata anche la scadenza dell’estintore e l’assenza dell’illuminazione di emergenza. La cucina non aveva i requisiti minimi strutturali previsti dalla normativa di riferimento.

Tra le violazioni più evidenti: le dimensioni del locale, la mancanza di aereazione e la presenza di un bagno dove, vicino al water, era stato posizionato un frigorifero contenente alimenti surgelati privi di tracciabilità. In questo caso, il titolare è stato sanzionato per 6.300 euro e diffidato dalla prosecuzione dell’attività di preparazione degli alimenti. In questo caso, per le violazioni in materia di sicurezza nel luogo di lavoro è stato avviato il procedimento amministrativo di sospensione dell’attività imprenditoriale.