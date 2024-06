Controlli amministrativi al lungomare, diffide per un bar e un ristorante

Gli agenti della squadra amministrativa della polizia hanno coordinato un’azione di controllo in diversi esercizi pubblici, in città e in provincia, per accertare il rispetto delle normative vigenti, a tutela della sicurezza e della salute dei cittadini. Alcuni dei controlli hanno interessato le attività di ristorazione del lungomare. In via Artale Alagona gli agenti hanno riscontrato l’ampliamento abusivo di un’area destinata alla somministrazione, per cui è stato diffidato il titolare a sgombrare lo spazio adibito a deposito alimentari, dando prescrizioni per regolarizzarlo.

In un altro locale di via Ruggero di Lauria, il personale dell'azienda sanitaria provinciale ha riscontrato l’impossibilità dell’utilizzo dei servizi igienici destinati a persone con disabilità. I sanitari sono stati trovati danneggiati rendendo di fatto preclusa la fruizione ai disabili. Al titolare sono state fornite le dovute prescrizioni per il ripristino.

Gli accertamenti sono stati svolti, nell’ambito dei servizi predisposti dal questore, con la collaborazione delle sezioni veterinaria e igiene pubblica dell’Asp, del servizio prevenzione e sicurezza del lavoro (Spresal) e dell’Ispettorato del Lavoro.