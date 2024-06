Torna l'operazione "Mari e laghi sicuri": controlli lungo le coste dal 15 giugno al 15 settembre

Anche quest'anno, con l'arrivo della stagione estiva, la guardia costiera avvia l'operazione "Mare e Laghi Sicuri 2024", allo scopo di incrementare le attività di vigilanza e controllo lungo le coste, concentrandosi sulle zone riservate alla balneazione e sui tratti marini particolarmente sensibili dal punto di vista ambientale. L'operazione si svolgerà dal 15 giugno al 15 settembre e coinvolgerà anche il comando della Sicilia orientale, con oltre 650 chilometri di coste sotto la competenza della direzione marittima di Catania. L'iniziativa mira a garantire la sicurezza delle attività ludico-ricreative e commerciali, promuovendo la cultura del mare, la sicurezza della navigazione, la salvaguardia della vita umana e la tutela dell'ecosistema marino.

Il comandante generale del corpo delle capitanerie di porto, ammiraglio ispettore capo Nicola Carlone, ha presentato l'operazione il 3 giugno a Menaggio, alla presenza del vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini. Il focus principale è la prevenzione, fondamentale per ridurre i pericoli in mare, specialmente per i giovani, e per promuovere comportamenti responsabili.

L'operazione prevede l'impiego di 45 mezzi navali e vari velivoli (2 atr, 1 Piaggio P180 e 6 elicotteri aw139) della base aerea della guardia costiera di Catania Fontanarossa. Il personale specializzato effettuerà controlli lungo le coste della Sicilia orientale, da Santo Stefano di Camastra a Scoglitti. Diverse pattuglie di militari verificheranno le buone pratiche di sicurezza lungo le spiagge e i litorali.

Nella fase iniziale, si svolgeranno attività di sensibilizzazione tramite le associazioni di categoria, rivolte agli operatori del settore nautico-balneare e agli stabilimenti balneari. Successivamente, verranno effettuati controlli per assicurare il rispetto delle Ordinanze di Sicurezza balneare emanate dagli uffici circondariali marittimi della guardia costiera.