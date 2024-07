Controlli serali a Mascalucia, sequestrata un'auto senza assicurazione

Nuovi controlli a largo raggio a Mascalucia. Ad entrare in azione sono stati i carabinieri della tenenza locale insieme ai colleghi della compagnia di Gravina, supportati dal personale della compagnia di intervento operativo del 12esimo reggimento Sicilia, sotto il coordinamento dalla centrale operativa etnea. Le principali strade e gli snodi nevralgici della cittadina sono stati presidiati per assicurare il controllo del territorio nelle ore pomeridiane e serali, con verifiche che hanno coinvolto anche gli automobilisti. Obiettivi non secondario, anche il contrasto ai reati contro le persone e contro il patrimonio. Sono stati fermati in totale 26 veicoli e 39 persone, elevando sanzioni amministrative per un importo complessivo di 692 euro. Tra queste, oltre a quelle per omessa revisione periodica, si è proceduto al sequestro di un’auto non assicurata dal proprietario.