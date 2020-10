Controlli dei carabinieri su mascherine ed aule scolastiche irregolari

Continua, in tutti i settori, l’impegno dei carabinieri, in prima linea per contrastare i contagi da Covid-19. I militari del Nas di Catania hanno denunciato una persona per frode in pubblica fornitura e falsità ideologica in certificazione di qualità. I carabinieri etnei, infatti, hanno scoperto che il titolare di una ditta di dispositivi medici aveva fornito ad un ospedale dei guanti monouso non idonei all’impiego in ambiente sanitario. L’illecito, oggetto di contestazione in quanto non conforme con il previsto dal bando di gara, ha portato al sequestro di 440 mila guanti in nitrile e, successivamente, al vincolo di ulteriori 3.600 mascherine monouso, in possesso di una certificazione falsificata per permetterne la commercializzazione sul territorio comunitario.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sempre il Nas di Catania, nel corso di alcuni accertamenti esperiti presso un istituto comprensivo statale e finalizzati a verificare l’afflusso scolastico nel rispetto alla normativa anti-Covid, ha constatato l’attivazione di due aule all’interno di due strutture prefabbricate prive di collaudo statico e in mancanza dei requisiti igienico-sanitari. In tale contesto, alla presenza del personale medico e tecnico del Dipartimento di Prevenzione dell’Asp, è stata disposta l’immediata interdizione all’accesso nelle strutture. Il dirigente scolastico è stato segnalato alle competenti autorità amministrative.