Controlli al mercato ortofrutticolo di Giarre: "Bene tutte le azioni a tutela dei prodotti Igp e dei produttori"

“Prendiamo atto molto favorevolmente dei controlli messi in campo dal Noras del corpo forestale della Regione Siciliana eseguiti all’interno del mercato ortofrutticolo di Giarre. Si tratta di azioni a tutela sia dei consumatori sia dei produttori e delle aziende agricole spesso vittima della concorrenza sleale di prodotti senza tracciabilità e anche dei tanti furti che hanno contraddistinto le cronache degli ultimi mesi. Ringraziamo e ci auguriamo che i controlli continuino e che precedano l'inizio dell'apertura della campagna di raccolta dell'arancia rossa. Tutto il settore è in fortissima sofferenza per l’aumento dei costi dell’energia e non può essere ulteriormente danneggiato dalle frodi alimentari”. Lo ha detto il presidente del consorzio Arancia Rossa di Sicilia, Gerardo Diana commentando la recente operazione di controllo avvenuta nella struttura mercatale di Giarre, in provincia di Catania.