Controlli mirati della polizia nei quartieri di Ognina e Picanello: 3 mila euro di sanzioni

Nel pomeriggio di ieri, nell’ambito di una più ampia intensificazione degli ordinari servizi di controllo del territorio, disposta dal Questore di Catania per innalzare i livelli di sicurezza pubblica, soprattutto in contesti caratterizzati da varie forme di illegalità, sono stati predisposti mirati servizi nei quartieri di Ognina e Picanello, svolti con l’impiego di equipaggi del commissariato Borgo Ognina e del reparto prevenzione crimine della polizia di Stato, con il supporto di equipaggi della polizia locale. Nello specifico, sono stati controllati 88 persone e 34 veicoli. Sono state elevate diverse sanzioni per violazione delle norme del Codice della Strada e sottoposti a sequestro amministrativo 3 veicoli poiché sprovvisti della copertura assicurativa obbligatoria sulla responsabilità civile verso terzi. Sono state, inoltre, controllate 25 persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Nel corso del servizio sono state irrogate sanzioni per un importo complessivo di oltre 3000 euro.