Movida "selvaggia" ancora nel mirino: 5 locali sanzionati per occupazione di suolo pubblico

I carabinieri della compagnia di Catania piazza Dante, in sinergia con il personale della polizia locale, hanno svolto una ulteriore articolata attività di controllo nelle aree della cosiddetta “movida catanese”. Nell’occasione, i militari dell’Arma sono stati supportati anche dalle squadre della “compagnia d’ intervento operativo – C.I.O.” del 12° Reggimento carabinieri “Sicilia”. In tale contesto operativo, le attività ispettive sono state concentrate questa volta in via Gemmellaro e nelle stradine che da essa si dipanano. Sono state quindi effettuate una decina di verifiche ad altrettante attività di somministrazione di cibi e bevande, dalle quali sono scaturite sanzioni amministrative per “occupazione di suolo pubblico” nei confronti di 5 di questi esercizi commerciali, per un valore complessivo di 865 euro.

A margine, un 47enne catanese, titolare di uno dei locali sanzionati, all’esito di una perquisizione personale, è stato trovato in possesso di una bustina di plastica contenente 7 grammi di “Crystalmeth”, (metanfetamina in cristalli, droga sintetica), immediatamente sequestrata dagli operanti. L’uomo è stato successivamente segnalato alla locale Prefettura quale assuntore per uso personale di sostanze stupefacenti.

Le pattuglie infine, a carattere preventivo, hanno effettuato anche controlli alla circolazione, mirati a tutelare, attraverso il rispetto delle regole del codice della strada, la sicurezza e l’incolumità di tutti gli utenti della strada. Nel frangente, gli equipaggi hanno identificato una ottantina di persone e sottoposto verifica una quarantina di veicoli, elevando sanzioni per mancanza della copertura assicurativa, guida senza casco, cinture di sicurezza e patente e utilizzo del cellulare alla guida, con il contestuale sequestro/fermo amministrativo di due autovetture.