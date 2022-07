Controlli a Nicolosi, multe per oltre 7mila euro agli automobilisti indisciplinati

I carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Paternò e Nicolosi sono stati impegnati nella scorsa nottata in un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dell’illegalità e dei reati contro il patrimonio. Diversi i posti di controllo in prossimità di snodi viari e nelle strade del centro urbano, con verifica delle persone e dei mezzi in transito. Si è proceduto anche al monitoraggio della movida. notturna con il controllo di alcuni locali pubblici di Nicolosi. Sono state identificate complessivamente una cinquantina di persone e una trentina di veicoli. Alcuni automobilisti non erano in regola con i documenti di guida e di circolazione. In particolare, per le violazioni riscontrate alle norme del codice della strada sono state elevate 10 sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di 7.450 euro e sottoposti a sequestro amministrativo due veicoli, oltre al ritiro di quattro documenti di circolazione e guida con decurtazione di 15 punti dalla patente. Nello stesso ambito è stato controllato un 45enne che guidava in stato di ebbrezza ed ha rifiutato di sottoporsi all'alcol-test. Per tale motivo è stato denunciato all’autorità giudiziaria.