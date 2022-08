Controlli nei luoghi della movida: sanzioni e denunce

I carabinieri della compagnia di Paternò, con il supporto dei colleghi della C.I.O. del 12° reggimento “Sicilia”, hanno eseguito una attività di controllo, nei luoghi della movida di Paternò e Biancavilla.

Le operazioni, svolte nei luoghi di maggiore aggregazione dei giovani (piazza Umberto, piazza S. Barbara di Paternò e piazza Umberto di Biancavilla) hanno permesso di segnalare tre giovani di Adrano e Paternò, trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti e di controllare 3 esercizi commerciali, facendo rispettare l’orario di chiusura previsto dalle ordinanze sindacali.

Inoltre sono state elevate 22 sanzioni amministrative per violazione al codice della strada. In particolare, su 42 veicoli controllati oltre la metà erano sprovvisti della copertura assicurativa e, in due casi, i conducenti di 2 motoveicoli erano alla guida del mezzo senza l’uso del casco protettivo, sottoporre a sequestro 2 motoveicoli, ritirare 2 documenti di guida e circolazione e decurtati complessivamente 36 punti alle patenti di guida.