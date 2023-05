Lavoro nero, 27 mila euro di multa per un ristoratore di piazza Federico Di Svevia

Nel corso di alcune ispezioni eseguite presso i locali della movida del centro dai carabinieri della compagnia di piazza Dante, con i colleghi del nucleo ispettorato del lavoro, del Nas e del 12esimo reggimento Sicilia e della polizia locale, è stato denunciato il titolare di un pub di via Gemmellaro, un 47enne catanese, in quanto è stata riscontrata l’assenza della revisione della certificazione antincendio. Elevata anche una sanzione amministrativa pari a mille euro per carenze igienico sanitarie. I militari hanno poi denunciato un 33enne catanese, titolare di un ristorante in piazza Federico di Svevia, per omessa sorveglianza sanitaria del personale e per aver impiegato 6 lavoratori in nero, elevandogli una maxi sanzione di circa 27 mila euro, con sospensione dell’attività.

L’esercizio pubblico è stato sanzionato anche per occupazione abusiva di suolo pubblico. Il nome del locale non è stato reso noto dai carabinieri. Per quanto riguarda i controlli in città, i militari hanno disposto una serie di posti di blocco e pattugliamenti a piedi, identificando una cinquantina di persone e sottoponendo ad accertamenti una ventina di veicoli. Sono 7 le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada (mancata copertura assicurativa, mancata revisione periodica, mancata esibizione di documenti di guida e di circolazione, guida senza patente) e d2 i veicoli sequestrati.