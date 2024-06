Movida sicura, anche questo weekend controlli interforze in centro storico

Anche in questo fine settimana, le forze dell'ordine hanno svolto un’intensa attività di controllo per assicurare la sicurezza dei cittadini che frequentano numerosi le vie e le piazze della città e per tutelare la serenità dei residenti e dei titolari delle diverse attività commerciali. Il questore, con una propria ordinanza, ha pianificato i servizi di vigilanza e di ordine pubblico, in attuazione delle direttive del Ministro dell’Interno e secondo quanto concordato in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica tra il prefetto di Catania e i vertici delle forze di polizia.

Piazza Vincenzo Bellini "sorvegliata speciale"

Gli agenti della questura, i militari della guardia di finanza ed il battaglione carabinieri Calabria, con il supporto operativo del personale della polizia scientifica e della polizia locale e il coordinamento di un ufficiale di pubblica sicurezza della polizia di Stato, sono stati impegnati nelle aree della movida, ponendo particolare attenzione a piazza Vincenzo Bellini ed alle zone limitrofe. Qui gli equipaggi della polizia di stato e della guardia di finanza hanno tenuto alta l'attenzione per prevenire e contrastare situazioni di spaccio, l’abuso di alcolici tra i più giovani e qualsiasi altra forma di illegalità. La presenza delle forze dell'ordine ha evitato il fenomeno della sosta selvaggia e l’accesso nella zona pedonale a moto e motorini, scongiurando anche rischi per l’incolumità dei pedoni. Diverse le persone sottoposte a controllo, insieme alle moto e ai veicoli fermati per accertamenti.

Controlli anche a San Cristoforo

Complessivamente sono state identificate 93 persone, di cui 13 con precedenti penali, sono stati sottoposto a controllo 37 veicoli, riscontrando alcune sanzioni al codice della strada. Nel corso della serata, gli agenti della polizia hanno effettuato verifiche amministrative presso esercizi commerciali e chioschi del centro, identificando anche alcuni avventori, di cui 7 sono precedenti penali. Nell’area di piazza Federico di Svevia e nelle zone circostanti hanno operato i carabinieri e la polizia locale. A San Cristoforo, Castello Ursino ed in via Vittorio Emanuele, i carabinieri hanno agito con l’impiego di 2 equipaggi della compagnia di piazza Dante e di una gazzella del nucleo radiomobile di Catania, per contrastare i fenomeni di criminalità urbana. Tra questi, lo spaccio ed il consumo di droga e i reati predatori, insieme alla guida in stato d’ebbrezza. Attenzione alta anche contro la sosta selvaggia nei pressi dei siti storici o in quelli di maggiore aggregazione. Nello specifico, sono state controllate 53 persone e 21 veicoli. Inoltre, sono state effettuate 6 multe con importo complessivo di 7.445 euro, di cui 1 per guida senza aver mai conseguito la patente, 2 per mancata copertura assicurativa e 3 per assenza di revisione periodica.

Nessuna particolare criticità

Sempre in questo contesto, sono stati eseguiti 4 controlli con l’utilizzo dell’etilometro, tutti con esito negativo, ed effettuate 5 perquisizioni personali per la ricerca di stupefacenti, armi o oggetti atti ad offendere, in particolare rivolte ai giovani fruitori della movida nell'area di Piazza Federico di Svevia. Tra queste, 4 hanno avuto esito negativo. Un giovane, poco più che ventenne catanese, invece, è stato trovato con addosso uno spinello contenete marijuana e diverse cartine per sigaretta, venendo segnalato alla prefettura come assuntore di stupefacenti. Grazie all'attività preventiva, non sono state registrate criticità particolari durante la serata. Nella zona del castello Ursino, i carabinieri hanno vigilato anche sull’osservanza del divieto di circolazione di auto, senza riscontrare particolari problematiche. L’attività di controllo, con posti fissi e con il pattugliamento dinamico, ha permesso di prevenire fenomeni di illegalità e di disturbo della quiete pubblica.