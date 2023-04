Movida sicura, 106 persone controllate nel weekend

Nelle serate del weekend appena trascorso, così come stabilito da Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica durante l'ultima riunione in Prefettura, il questore di Catania ha disposto dei controlli nel centro storico. L'area di intervento è stata divisa in due: da un lato, la zona compresa tra via Coppola, via Antonino di Sangiuliano, piazza Bellini e piazza Scammacca, dall’altro piazza Federico di Svevia e vie limitrofe. Sono stati dislocati diversi equipaggi della polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, della guardia di finanza e della polizia locale. Controllate 106 persone, tra cui 20 conducenti di veicoli sottoposti a verifica del tasso alcolemico con etilometro e 66 mezzi. Contestate 70 violazioni del codice della strada.

Altri 11 veicoli sono stati sequestrati perché privi di copertura assicurativa, 7 quelli sottoposti a fermo amministrativo perché condotti da persona priva di patente, e 13 moto sottoposte a fermo amministrativo perché il conducente era senza casco. In piazza Federico II di Svevia, i carabinieri la polizia locale hanno sanzionato undici persone perchè avevano parcheggiato in divieto di sosta, intralciando la circolazione stradale. In via Antonino di Sangiuliano, infine, è stato denunciato per ricettazione un cittadino straniero, fermato alla guida di autoveicolo al cui interno sono state rinvenute 40 paia di scarpe sportive contraffatte.