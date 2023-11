Controlli tra le vie del centro storico, multe anche per contrastare il "parcheggio selvaggio"

Ieri pomeriggio la polizia di Stato di Catania ha predisposto dei servizi di prevenzione, concentrando l'attenzione nelle strade e piazze più frequentate nel weekend. Gli agenti del commissariato Centrale e del commissariato San Cristoforo, insieme ai colleghi del reparto prevenzione crimine, e in collaborazione degli agenti della polizia locale di Catania, hanno pattugliato via Etnea, via Vittorio Emanuele, via Garibaldi, piazza Duomo, piazza Università, piazza Mazzini e piazza Stesicoro, proprio al fine di prevenire e contrastare reati predatori e qualsiasi forma di illegalità di ogni tipo, oltre a tutelare il decoro urbano. Gli agenti, con il supporto delle unità a cavallo dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno pattugliato via Etnea, nel tratto compreso tra villa Pacini e villa Bellini. In queste aree, oltre ai servizi di prevenzione dei reati, sono state eseguite delle specifiche attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni di devianza giovanile, in particolare di bullismo.

Sono state effettuate, inoltre, delle attività di osservazione e controllo per vigilare sulle condotte dei giovani frequentatori dei luoghi di ritrovo, in particolare in piazza Stesicoro e nelle due ville del centro storico, con il dispiegamento di equipaggi a cavallo e pattuglie appiedate della polizia di Stato. Diversi, inoltre, sono stati i posti di blocco stradali. Sono stati eseguiti accertamenti a 79 veicoli e 161 persone. Rilevate anche 4 violazioni al codice della strada. Un automobilista è stato sanzionato in quanto il suo veicolo era privo di assicurazione ed è stato posto sotto sequestro. Un altro conducente, invece, è stato sanzionato per mancata revisione. Due, infine, gli automobilisti che non si sono fermati all’alt e sono stati raggiunti poco dopo dagli operatori. Per finire, nel mirino anche i soliti maleducati del "parcheggio selvaggio": gli agenti della polizia locale hanno sanzionato 31 automobilisti che avevano lasciato moto e auto in sosta vietata.