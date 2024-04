Controlli antidroga ed amministrativi in via Gemmellaro, largo Rosolino Pilo e piazza Sciuti

Nella serata di venerdì scorso, gli agenti del commissariato centrale della questura di Catania, insieme alle unità cinofile antidroga ed al personale della polizia locale, ha effettuato un controllo di alcune aree particolarmente frequentate dai giovani catanesi: via Gemmellaro, piazza Sciuti e largo Rosolino Pilo. L’attenzione degli operatori è stata rivolta alla prevenzione e repressione dello spaccio al minuto di droghe ed ai fenomeni di ubriachezza molesta. Sono state anche eseguite delle verifiche di tipo amministrativo, specie in relazione al rispetto delle concessioni del suolo pubblico. Nello specifico, su via Gemmellaro, piazza Sciuti e largo Rosolino Pilo sin dalle ore 21 sono stati effettuati pattugliamenti a piedi, avvalendosi anche della presenza dei cani poliziotto antidroga che, a campione, hanno avuto accesso in qualche esercizio pubblico, monitorando punti più sensibili come i bagni. In piazza Sciuti sono stati identificati 4 extracomunitari, verificando la loro regolarità sul territorio nazionale.

Nella zona di largo Rosolino Pilo, il fiuto dell'unità cinofila ha permesso di sequestrare un involucro in metallo contenente un modesto quantitativo di marijuana. Due giovani, appena maggiorenni, sono stati colti in possesso di piccoli quantitativi di analoga sostanza per uso personale, che sono stati sequestrati, mentre i ragazzi hanno ricevuto una sanzione. In una traversa, a fianco di largo Rosolino Pilo, la polizia locale è intervenuta all’interno di un noto locale in cui si stava svolgendo uno spettacolo musicale con musica ad alto volume. Il titolare è stato invitato a far cessare le moleste emissioni sonore, per poi passare alle verifiche delle autorizzazioni e della relazione fonometrica, in assenza delle quali andrà incontro alle sanzioni previste dalla legge. Infine, durante i controlli stradali sono state identificate 13 persone e contestate 3 sanzioni al codice della strada per mancanza di copertura assicurativa, mancata revisione e guida senza casco di un ciclomotore, con relativo fermo amministrativo.