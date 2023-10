Nuovi controlli tra le vie della movida, identificate 112 persone

Con la stagione autunnale, aumenta il numero di frequentatori della movida catanese e la questura ha intensificato i controlli in centro storico, facendo seguito alle direttive concordate in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tra il Prefetto di Catania ed i vertici provinciali delle forze dell'ordine. Durante il fine settimana, sono stati predisposti dei moduli interforze nelle aree particolarmente "calde". La zona di intervento è stata divisa in due diverse aree operative, in cui si trovano diversi pub, locali pubblici ed altri consueti luoghi di ritrovo: da un lato l’area compresa tra le vie Antonino di Sangiuliano, Coppola e le piazze Bellini e Lupo; dall’altra l’area del Castello Ursino, con piazza Federico di Svevia e le vie circostanti. In entrambe le zone hanno operato equipaggi della questura, della polizia stradale, dell’Arma dei carabinieri, della guardia di finanza e della polizia locale. Sotto il coordinamento di un funzionario di pubblica sicurezza, è stata intensificata anche l’attività di osservazione dei transiti nelle aree pedonali, allo scopo di prevenire comportamenti illeciti e procedendo anche a posti di controllo e a verifiche amministrative nei confronti di attività commerciali. Sia nella zona circostante piazza Bellini che sull’area intorno al Castello Ursino, gli equipaggi sono stati dislocati in modo tale da evitare l’accesso alla zona pedonale dalle strade laterali, soprattutto ai motorini e alle moto, ma anche per vigilare sulle condotte dei frequentatori della zona. Il tutto per prevenire anche lo spaccio di stupefacenti o l’abuso di alcolici tra i giovani. In piazza Vincenzo Bellini, inoltre, è stato posizionato il camper della polizia stradale per eseguire controlli del tasso alcolemico. Complessivamente sono state controllate 112 persone e 42 veicoli, quasi tutti motocicli, i cui conducenti, in molte circostanze sono stati sanzionati. Infatti, 47 sono state complessivamente le violazioni di norme del codice della strada accertate nei confronti dei conducenti. A 3 persone è stata contestata la mancanza di assicurazione e sequestrato il mezzo di trasporto a due ruote, mentre ad altre 11 è stato contestato il mancato uso del casco ed i loro motocicli sono stati sottoposti a fermi amministrativo. Sospesi dalla circolazione altri 15 veicoli, i cui conducenti non hanno mai conseguito la patente o non hanno sottoposto entro i termini il veicolo a revisione periodica. Controllati, infine, 8 esercizi commerciali: 5 sono stati sanzionati per occupazione abusiva di suolo pubblico.