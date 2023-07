I carabinieri della Compagnia di Paternò e le unità cinofile del Nucleo cinofili di Nicolosi hanno svolto un servizio di prevenzione nei luoghi della movida di Paternò e Biancavilla, controllando locali pubblici ed avventori. Sono stati segnalati alla Prefettura tre ragazzi per possesso di marijuana. I cani del nucleo cinofili hanno indicato ai loro conduttori alcuni ragazzi che si trovavano nei pressi di un pub di Biancavilla, e, per tale motivo, i giovani sono stati perquisiti. Nelle loro tasche c'erano alcuni spinelli, per un peso complessivo di 6 grammi di marijuana. Sempre nello stesso servizio, sono stati controllati anche 3 locali pubblici, al fine di accertare se servissero alcolici a minorenni o ci fossero altre violazioni, con esito negativo. Successivamente i militari hanno effettuato dei posti di blocco sui principali assi viari: su 64 persone e 42 veicoli controllati, 22 veicoli non erano in regola. Tra le sanzioni rilevate: mancata copertura assicurativa, mancata revisione periodica, guida senza patente, guida senza cinture di sicurezza e senza casco. Due auto sono state quindi sottoposte a sequestro, con decurtazione di 36 punti dalla patente e multe per complessivi 13.750 euro.