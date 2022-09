Paternò, controlli notturni tra le vie della movida

I carabinieri di Paternò, con il supporto dei colleghi del 12esimo reggimento “Sicilia”, hanno eseguito una attività di controllo nei luoghi della movida del paese. Le operazioni si sono svolte nei luoghi di maggiore aggregazione dei giovani, quali piazza S. Barbara di Paternò e via delle Rose. Cinque i ragazzi paternesi segnalati alla prefettura per possesso di marijuana, per complessivi 8 grammi (una dose ciascuno). Sono stati recuperati 49 grammi della stessa sostanza, ben nascosti in un terreno in contrada Scalilli. In tre esercizi commerciali i carabinieri sono intervenuti per controlli, facendo rispettare l’orario di chiusura previsto dalle ordinanze sindacali. Sono state 30 le sanzioni amministrative elevate per violazione al codice della strada, sottoponendo a sequestro 5 tra moto e veicoli. Nel medesimo contesto sono state identificate un centinaio di persone e controllati 62 veicoli.