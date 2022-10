Nel weekend ritornano i controlli tra le vie della movida di Paternò

I carabinieri della compagnia di Paternò ieri hanno svolto un servizio di controllo del territorio nei luoghi di maggiore aggregazione dei giovani, in particolare in via del Progresso e via delle Rose, finalizzato al controllo della movida e delle aree urbane. Sono stati segnalati come assuntori di droga 9 giovani paternesi, in quanto trovati in possesso di 16 dosi per complessivi grammi 22 di marijuana. Due i negozi ispezionati, 26 le sanzioni amministrative elevate per violazione al codice della strada. Ed ancora: 2 motoveicoli sequestrati in quanto i conducenti, minorenni e fermati in via del Progresso, non avevano mai conseguito la patente di guida; 62 i punti decurtati complessivamente dalle patenti delle persone sottoposte a controllo, che in totale sono state 89.