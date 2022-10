Controlli nei luoghi della movida paternese, elevate sanzioni amministrative e due denunce per ricettazione

I carabinieri della compagnia di Paternò hanno eseguito un servizio di controllo nei luoghi di maggiore aggregazione dei giovani, in particolare piazza Santa Barbara e via delle Rose, finalizzato al controllo della movida locale e delle aree urbane. I militari hanno denunciato per ricettazione due soggetti, entrambi residenti nell’acese, fermati in un posto di controllo in via del Progresso a bordo di una moto rubata. Cinque giovani paternesi sono stati segnalati perché trovati in possesso di 9 dosi di marijuana, per complessivi 11 grammi. Sono 19 le sanzioni amministrative elevate per violazioni al codice della strada, 4 le auto e moto sottoposte a fermo amministrativo, due per guida senza l’utilizzo del casco protettivo e due per guida senza patente. Infine, sono state decurtati complessivamente 48 punti dalle patenti di guida, ritirandone una. Nell'ambito dei controlli su strada, sono state identificate 94 persone e controllati 42 veicoli.