Movida sicura, i controlli proseguono anche con l'inizio della stagione estiva

È stata svolta un’intensa attività di controllo interforze anche nel fine settimana appena trascorso, il primo della stagione estiva. Ogni weekend, infatti, le forze dell'ordine sono scese in campo per assicurare la sicurezza di turisti e frequentatori di vie e piazze della movida catanese, come pure per garantire ordine ai residenti e tutela ai clienti dei locali e ai titolari delle numerose attività commerciali del centro cittadino. Il questore di Catania, con una propria ordinanza, ha pianificato i servizi interforze di vigilanza e di ordine pubblico, attuando le direttive del Ministro dell’Interno e secondo quanto concordato in sede di comitato per l’Ordine e la sicurezza pubblica tra il prefetto di Catania e i vertici dei vari comandi.

Le principali aree di intervento

Gli interventi più significativi sono stati articolati nella sempre affollata area di piazza Bellini e nelle zone limitrofe, con un dispiegamento di agenti della questura di Catania, di militari della guardia di finanza e delle pattuglie della polizia locale, con il supporto operativo degli operatori della polizia scientifica e di unità di rinforzo del reparto mobile, coordinati da un ufficiale della questura. Nell’area di piazza Federico di Svevia e nelle zone circostanti hanno operato anche equipaggi dei carabinieri e della polizia locale. In entrambe le zone è stata effettuata un' osservazione delle persone in transito o in sosta nelle aree pedonali, per prevenire comportamenti di disturbo della quiete pubblica e reprimere ogni forma di illegalità. Un pattugliamento dinamico in strada ha permesso di prevenire eventuali disordini.

I controlli in piazza Bellini

In piazza Bellini, gli equipaggi della polizia e della guardia di finanza sono stati dislocati anche nelle aree circostanti per vigilare sulle condotte dei frequentatori della zona, come pure contrastare situazioni di spaccio di stupefacenti o l’abuso di alcolici tra i giovani. Lo spiegamento di forze ha evitato il fenomeno della sosta selvaggia e l’accesso nella zona pedonale alle moto, scongiurando anche rischi per l’incolumità dei pedoni. Diversi conducenti sottoposti a controllo. Complessivamente, sono state identificate 69 persone di cui 12 con precedenti penali, e sono stati sottoposti a controllo 30 veicoli. Nel corso della serata, gli agenti della polizia di Stato hanno altresì effettuato verifiche amministrative presso i chioschi del centro, identificando anche gli avventori, di cui 11 con precedenti penali. Nell’area di San Cristoforo, Castello Ursino, piazza Federico di Svevia, via Vittorio Emanuele si è concentrata l’azione dei carabinieri, con l’impiego di 3 pattuglie, impegnate in un’azione di prevenzione e contrasto ai fenomeni di criminalità diffusa, tra cui lo spaccio e i reati predatori, nonché la guida in stato d’ebbrezza e tutte le condotte irrispettose del decoro urbano.

Stop alla sosta selvaggia in zona castello Ursino

Tra queste, la sosta selvaggia nei pressi dei siti storici o in quelli di maggiore aggregazione. Nello specifico, sono state controllate 33 persone e 22 veicoli. Inoltre, sono state riscontrate 14 infrazioni stradali, con sanzioni per un importo complessivo di 900 euro per divieto di sosta e sosta sulle strisce pedonali, nei confronti di automobilisti che avevano parcheggiato irregolarmente la propria auto davanti al Castello Ursino, recentemente interdetta alla circolazione. Sono stati effettuati 6 controlli contro la guida sotto effetto di alcool con l’utilizzo dell’etilometro con esito negativo, e sono state effettuate 7 perquisizioni personali per la ricerca di stupefacenti, anche queste con esito negativo. Infine, alcuni giovani che stavano discutendo animatamente tra loro, alla vista degli operatori, hanno interrotto la lite sul nascere. Ampliando il raggio d’azione dei controlli, altre pattuglie dei carabinieri hanno agito nelle zone della movida limitrofe a via Etnea e Borgo Sanzio, dove abitualmente nel fine settimana, a partire dalle ore 22 circa, numerosissimi giovani si riversano in strada, affollando chioschi, bar e locali. Sono stati monitorati gli utenti di un’attività di somministrazione alimenti e drink, che in quel momento aveva anche messo musica ad alto volume, accertando come due clienti 25enni avessero precedenti di polizia in materia di stupefacenti. Grazie all’attività preventiva, non sono state registrate criticità nello svolgimento della movida notturna. Inoltre, nella zona adducente Castello Ursino, i carabinieri hanno vigilato anche sull’osservanza del divieto di circolazione di auto, senza riscontrare particolari problematiche.