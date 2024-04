Movida sicura, nuovi controlli nel weekend: tra le infrazioni più ricorrenti la sosta selvaggia

Anche questo fine settimana, come ogni week end, le forze dell'ordine hanno eseguito specifici servizi di controllo nel centro storico cittadino, seguendo le direttive del Ministro dell’Interno e secondo quanto stabilito dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica tra il Prefetto di Catania ed i vari comandi locali. Con una specifica ordinanza, il questore ha predisposto dei servizi di vigilanza interforze per assicurare una movida sicura a tutti i cittadini. Nell’area di piazza Vincenzo Bellini e zone limitrofe hanno operato gli agenti della questura, i militari della guardia di finanza e la polizia locale, con il supporto operativo della polizia scientifica e del X reparto mobile.

Il coordinamento è stato assunto da un funzionario della polizia di Stato. In piazza Federico di Svevia e nelle zone circostanti erano presenti i carabinieri e la polizia locale. In entrambe le aree, gli operatori hanno effettuato monitoraggio delle persone presenti all’interno delle aree pedonali, allo scopo prevenire comportamenti eccessivi, di disturbo e qualsiasi situazione di illegalità. Inoltre, è stata eseguita una accurata perlustrazione delle piazze e delle vie circostanti, insieme a diversi posti di controllo. Nella zona circostante piazza Bellini, gli equipaggi sono stati dislocati in modo da evitare l’accesso all'area pedonale dalle strade laterali, soprattutto a moto e motorini, ma anche per vigilare sulle condotte dei cittadini. Sempre massima attenzione contro lo spaccio di stupefacenti o l’abuso di alcolici tra i giovani. Nella zona del Teatro Massimo e vie limitrofe sono state identificate 139 persone, di cui 13 con precedenti penali, controllati 82 veicoli e contestate 6 infrazioni al codice della strada, quasi tutte per sosta selvaggia.

Nelle aree di Piazza Federico di Svevia e via Gemmellaro, anche i carabinieri sono stati impegnati in controlli antidroga tra i giovani, in servizi di vigilanza contro i reati predatori e per reprimere la guida in stato d’ebbrezza e quelle condotte irrispettose del decoro urbano, come la sosta selvaggia nei pressi dei siti storici o in quelli di maggiore aggregazione. Sono state controllate 39 persone e 19 veicoli, contestando 9 infrazioni stradali per un importo complessivo di 2.000 euro. Le violazioni più frequenti sono state: mancata assicurazione, divieto di sosta e sosta sulle strisce pedonali, tutte elevate nei confronti di automobilisti che avevano parcheggiato irregolarmente la propria auto davanti al Castello Ursino. Un 23enne è stato denunciato perché sorpreso alla guida di una Fiat 500X senza patente. Era anche recidivo: la prima volta era stato sanzionato per lo stesso motivo nel luglio 2023. Altri 6 controlli sono stati effettuati con l’utilizzo dell’etilometro: nessun utente è stato trovato positivo. Sono state effettuate 7 perquisizioni personali tra i giovani per la ricerca si stupefacenti, con esito negativo. Per quanto riguarda l’attività amministrativa, sono 2 i ristoranti controllati, senza nessuna multa. Grazie all’attività preventiva, non sono state registrate criticità nello svolgimento della movida notturna.