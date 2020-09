Coronavirus e controlli, multe e chiusura provvisoria per il Caffè Europa e Taiyò

Nella serata di sabato la squadra amministrativa della polizia ed un equipaggio dei carabinieri hanno proceduto alla verifica di diversi esercizi commerciali. Il “Caffè Epoca" è stato il primo ad essere stato controllato: qui gli agenti hanno sorpreso 4 dipendenti addetti alla somministrazione di alimenti e bevande sprovvisti della mascherina per il contenimento del Covid-19. Il titolare del bar è stato sanzionato per non aver osservato quanto previsto ed è stata disposta la chiusura dell’attività in via cautelare per 5 giorni. Inoltre i quattro dipendenti sono stati sanzionati. Successivamente è toccato a “Taiyò the art of sushi”, presso il lungomare Ognina: anche qui sono stati trovati 3 dipendenti addetti alla cucina sprovvisti della mascherina e che non rispettavano la distanza interpersonale di almeno un metro. Anche in questo caso sono state adottate le stesse misure della chiusura per 5 giorni dell’esercizio e le sanzioni per titolare e dipendenti.

I controlli sono stati messi in atto anche ad altri locali presenti presso il “Borghetto Europa”. Non sono mancati i pattugliamenti nel rione San Berillo e in altri centri affollati della città, a seguito dei quali sono stati conseguiti i seguenti risultati: 270 le persone controllate, 376 i veicoli controllatifermati ed in totale sono state elevate 58 infrazioni. Infine, sequestrati 13 veicoli tra autovetture e motocicli. I controlli amministrativi continueranno su tutto il territorio per la verifica del rispetto delle prescrizioni finalizzate contenere l’emergenza sanitaria in atto.