Controlli della polizia a Nesima, sequestrato un terreno con rifiuti speciali

Nei giorni scorsi, gli agenti del commissariato Nesima hanno effettuato dei controlli volti nel loro quartiere di competenza.Una persona è indagata in stato di libertà per il furto aggravato, in quanto accusato di aver rubato un cellulare presso un esercizio commerciale di corso Indipendenza. E' stato identificato anche grazie ad un impianto di video sorveglianza: 20 giorni prima di detto furto, ne aveva commesso un altro con analoghe modalità, rubando un I-pad.

Un pregiudicato è stato denunciato per gestione illecita di rifiuti speciali perchè, all’interno di un terreno di circa 600 metri quadri, sono stati rinvenuti due veicoli di soccorso stradale,11 auto e 2 moto, attrezzatura idonea allo smontaggio dei veicoli e un significativo quantitativo di rifiuti speciali riposti sul terreno con sversamento di oli esausti e conseguente danno ambientale. Si è proceduto al sequestro penale preventivo dell’intera area, dei veicoli e del materiale ferroso non bonificato. E’ stato appurato che l'uomo, senza alcuna autorizzazione, esercitava l’attività di demolizione veicoli.

Sono state rinvenute 2 auto ed un motociclo formalmente demoliti presso un centro specializzato ma, in realtà, la demolizione non è mai avvenuta; pertanto, i 3 soggetti ritenuti responsabili sono stati indagati per falso ideologico in concorso. Durante i controlli sono state contestate ritirate tre patenti ad assuntori di droga, contestate numerose sanzioni al codice della strada, eseguiti 6 sequestri/fermi amministrativi di veicoli. Inoltre, è stata anche rinvenuta un’auto rubata e sono stati controllati 24 soggetti sottoposti a misure restrittive. Un sorvegliato speciale è stato indagato poiché assente al momento del controllo. Nel quartiere di San Giovanni Galermo sono stati effettuati 8 controlli di soggetti sottoposti a misure restrittive, controllati veicoli e persone e contestate numerose violazioni al codice della strada.