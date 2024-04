Controlli della municipale, sanzioni per venditori ambulanti e infrazioni al codice della strada

Cinque pattuglie di polizia municipale, 3 del reparto viabilità e 2 del reparto polizia commerciale. Elevati 184 verbali di violazione al codice della strada e 4 verbali amministrativi per occupazione di suolo pubblico. Sono i numeri della vasta operazione condotta dal corpo di polizia municipale nell’area compresa tra via Giacomo Leopardi, via D’Annunzio, via Principe Nicola, piazza della Guardia, via Messina e Circonvallazione.

In via Principe Nicola e in via Giacomo Leopardi sono stati sanzionati 2 venditori ambulanti di prodotti ortofrutticoli per mancanza di licenza, requisiti professionali e autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico con verbali dell’importo di 3.579,00 euro ciascuno e il sequestro dei relativi prodotti che, essendo risultati idonei al consumo, sono stati immediatamente devoluti in beneficenza alla mensa della Caritas.

All’esito dell'operazione, le pattuglie annonarie si sono spostate sulla Circonvallazione e hanno proseguito il servizio di controllo per contrastare l’ambulantato abusivo lungo tutta la zona. L’operazione ha interessato il viale Ulisse, viale Marco Polo e viale Antoniotto Usodimare e ha portato alla verbalizzazione di 5 venditori ambulanti di prodotti ortofrutticoli, anch’essi sprovvisti di ogni autorizzazione alla vendita e all'occupazione di suolo pubblico, con la redazione di 15 verbali amministrativi – per un importo complessivo di oltre 10 mila euro e 5 sequestri di merce che è stata successivamente devoluta in beneficenza.