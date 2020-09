Controlli nei bar, la replica del bar Europa erroneamente indicata

Riceviamo e pubblichiamo la replica del Caffè Europa, in merito all'articolo pubblicato da CataniaToday relativo alla chiusura di alcuni esercizi commerciali (bar/ristoranti) per la mancata osservanza della normativa anti Covid. Nel titolo dell'articolo, infatti, era stato indicato erroneamente il nome del "Caffè Europa", subito corretto. Ci teniamo a precisare che si è trattato di un nostro errore e che, come precisa l'amministrazione del Caffè Europa, "la chiusura ha avuto ad oggetto un altro bar. La nostra azienda osserva scrupolosamente la normativa anti Covid e le altre norme igienico sanitarie. Ringraziamo la nostra clientela per le numerose segnalazioni e per la costante fiducia accordataci".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.