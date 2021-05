Controlli a tappeto a Nesima: 3 denunce e raffica di verbali

Nel corso della settimana appena trascorsa, gli agenti del commissariato Nesima, diretto dal dott. Antonio Messina, hanno effettuato molteplici controlli, finalizzati alla prevenzione e alla repressione di attività illecite diffuse. Grande attenzione è stata rivolta, inoltre, al contrasto delle violazioni inerenti la circolazione stradale e in particolare delle norme anti-covid19.

Verifiche attuate anche nei confronti dei detentori di armi e munizioni e dei soggetti sottoposti a misure cautelari. Nell’ambito di tali attività ben 14 soggetti trovati in possesso di discrete quantità di sostanze stupefacenti, debitamente sequestrate, sono stati segnalati per l’uso personale alla locale Prefettura, e a 13 dei predetti sono state ritirate le patenti di guida. Sono state elevate 9 contestazioni per spostamenti da altri comuni senza giustificato motivo. 5 persone sono state contravvenzionate per il mancato uso del casco protettivo ed in totale sono stati redatti 48 verbali per diverse violazioni al codice della strada procedendo amministrativamente a 16 sequestri e 12 fermi di veicoli. In sede dei controlli in materia di armi, due persone sono state deferite all’Autorità Giudiziaria, rispettivamente, per omessa custodia delle armi legalmente detenute, e per aver trasportato un’arma, senza autorizzazione omettendone la denuncia e detenendola illegalmente. Altri tre soggetti sono stati denunciati alla Procura, i primi due per minaccia e danneggiamento ed il terzo per omessa custodia di cose sottoposte a sequestro.