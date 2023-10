Conclusi anche i controlli notturni a San Berillo: identificate quasi 500 persone

E’ proseguita anche nel pomeriggio ed in serata l'operazione di controllo interforze "ad alto impatto" avviata ieri mattina nel quartiere catanese di San Berillo Vecchio per il contrasto di diverse situazioni di degrado e di illegalità. Ben 104 tra agenti di polizia, carabinieri, finanzieri, vigili del fuoco, agenti della polizia municipale ed operatori dell'Asp, hanno condotto altre ispezioni in tutte le aree sensibili. Nella sola fascia oraria compresa tra le 18 e le 24 sono state controllate 495 persone, di cui 47 stranieri e 219 veicoli. Sono state elevate 50 sanzioni stradali ed eseguito il sequestro di 5 mezzi sequestrati ed ispezionati 20 esercizi commerciali, accertando violazioni fiscale ed elevando sei sanzioni per occupazione del suolo pubblico in assenza di autorizzazione.