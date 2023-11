Giro di vite della polizia a Palagonia: sanzionate due attività

Nella giornata di ieri, venerdì 3 novembre, la polizia ha svolto articolati servizi di controllo del territorio nel territorio di Palagonia. I servizi, coordinati dal commissariato di pubblica sicurezza di Caltagirone, sono stati svolti con equipaggi del Commissariato e del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale” della polizia, dislocati, da un lato, sulle principali strade urbane ed extraurbane del territorio oggetto di intervento, dall’altro nel centro urbano, per il controllo di alcune attività ed esercizi pubblici.

Le attività effettuate si sono concentrate nelle aree “a rischio”, allo scopo di contrastare, mantenendo un’elevata visibilità della presenza della Polizia, quei fenomeni di illegalità che causano una diffusa percezione di “insicurezza” nei cittadini. Nello specifico, sono state identificate oltre 100 persone e fermati 34 veicoli. I controlli di polizia amministrativa hanno, invece, interessato quattro esercizi pubblici, due dei quali sanzionati per violazioni che hanno determinato l’elevazione di verbali per l’importo complessivo di 1.800 euro. All’esito dei controlli espletati, sono state così irrogate sanzioni pecuniarie per l’importo totale di 6.232 euro.