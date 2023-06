I carabinieri ispezionano tre panifici in via Plebiscito

Il Comando provinciale dei carabinieri di Catania ha intensificato i controlli preventivi a largo raggio, così come disposto in sede di Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. La compagnia di Piazza Dante, con i militari del nucleo antisofisticazione, del nucleo ispettorato del lavoro e della compagnia di intervento operativo sono stati impegnati a San Cristoforo e Picanello, in un servizio coordinato volto alla tutela igienico sanitaria nel settore della panificazione. Si sono svolti anche dei controlli stradali, per garantire la sicurezza dei catanesi.

I militari dell’Arma hanno quindi ispezionato 3 panifici in via Plebiscito, sanzionando amministrativamente il proprietario di uno di questi per 3 mila euro, perché la merce e i locali non avevano i requisiti igienico sanitari. Inoltre, l’attività era anche carente del piano di autocontrollo haccp, che consente di garantire la sicurezza igienica e la commestibilità degli alimenti prodotti nel panificio.

Per quanto riguarda le attività relative alla circolazione stradale, sono stati disposti una serie di posti di controllo lungo i principali assi viari . Sono state identificare 53 persone e 29 veicoli, di cui uni sequestrato. Elevate 11 sanzioni amministrative per violazioni al codiice della strada(mancata copertura assicurativa dei veicoli, omessa revisione periodica dei mezzi e guida con patente scaduta o di veicolo sottoposto a fermo amministrativo), per un totale di 6.385,00 euro.