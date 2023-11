Controlli contro i parcheggiatori abusivi, quattro persone multate dalla polizia

Gli agenti del commissariato centrale e del commissariato San Cristoforo hanno messo in atto dei servizi di controllo contro i parcheggiatori abusivi, presenti in molte delle principali piazze del centro cittadino. Nel corso delle attività, i poliziotti hanno sorpreso un uomo di origini straniere che "lavorava" in piazza Verga. Non è stato in grado di esibire i documenti ed è stato, quindi, accompagnato in commissariato per ulteriori accertamenti sulla propria identità. All’esito delle verifiche è emerso che aveva a proprio carico alcuni precedenti di polizia ed era irregolare sul territorio nazionale.

Per questo motivo, i poliziotti gli hanno contestato la violazione amministrativa prevista dal codice della strada per l’esercizio abusivo dell’attività di posteggiatore, con l’ordine di allontanarsi dal luogo. Inoltre, in seguito all’istruttoria eseguita dall’ufficio immigrazione, il prefetto di Catania ha adottato il provvedimento di espulsione dal territorio nazionale.

Durante i controlli, gli agenti hanno sorpreso altri due posteggiatori abusivi in piazza Federico di Svevia. Le due persone sono state fermate dagli operatori mentre facevano parcheggiare i veicoli ad alcuni automobilisti. Entrambi inizialmente hanno tentato di sfuggire all'ispezione, ma sono stati subito fermati e sanzionati, sottoponendo a sequestro il denaro incassato. Infine, un quarto posteggiatore è stato fermato in piazza Turi Ferro. Non accortosi della presenza degli agenti, si era avvicinato al conducente di un’auto con l’obiettivo di farlo accostare. Anche lui è stato sanzionato ed invitato ad allontanarsi dal luogo.