Tolleranza zero contro i parcheggiatori abusivi, sanzionati in quattro

I motociclisti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, transitando per Piazza Europa, hanno proceduto al controllo di un pregiudicato straniero 34enne, sorpreso ad esercitare l’illecita attività di parcheggiatore abusivo e sanzionato amministrativamente. Sempre nel corso della stessa mattina, dopo una segnalazione specifica giunta tramite l’applicazione Youpol, i poliziotti sono stati inviati in via Santa Maria La Grande, dove hanno riscontrato la presenza di un parcheggiatore abusivo che faceva sostarele auto in doppia e tripla fila, facendosi poi lasciare le chiavi dei veicoli dai proprietari che si allontanavano.

Giunti sul posto, gli agenti hanno appurato che vi erano circa una ventina di auto in sosta irregolare. Poco dopo, è stato rintracciato l’uomo segnalato che, dopo essere stato fermato, è risultato essere un pregiudicato catanese 50enne, già noto alle forze dell'ordine. All’interno delle tasche del giubbotto ed in un borsello che teneva a tracolla, l’uomo aveva circa 40 mazzi di chiavi di auto che si trovavano in sosta nella zona. E' stato sanzionato amministrativamente e denunciato a piede libero per inosservanza del "dacur", con il quale gli era stata inibita anche la frequentazione di quella via.

Successivamente, sempre in piazza Europa, di fronte ad un noto bar, una nuova segnalazione giunta al 112 riferiva della presenza di due parcheggiatori molesti, rintracciati e identificati in due pregiudicati catanesi di 22 e 23 anni. Entrambi sono stati sanzionati amministrativamente.