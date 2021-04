Festività pasquali, controlli a tappeto: elevate sanzioni per oltre 12 mila euro

Durante le festività pasquali la polizia municipale ha svolto, sia autonomamente che congiuntamente alle forze dell’ordine, numerosi servizi di controllo del territorio al fine di verificare il rispetto delle disposizioni anti Covid-19 e delle normative commerciali. In relazione alle norme dettate per il contenimento della pandemia, il personale della polizia municipale, nel corso dei controlli effettuati per verificare il corretto uso della mascherina protettiva e i giustificati motivi degli spostamenti in zona rossa, ha sanzionato con la multa di 400 euro, 20 persone fisiche, sulle 46 controllate, che hanno violato la normativa vigente. Eseguita anche la chiusura provvisoria di tre esercizi commerciali: un esercizio di vicinato di generi alimentari in Via Garibaldi, in quanto il titolare non rispettava l’orario di chiusura delle ore 21, essendo stato trovato in attività, con presenza di avventori, alle ore 22.30; un bar in Corso Italia, ancora aperto alle ore 20.20 con un assembramento di clienti davanti al locale.

I vigili urbani sono intervenuti - insieme alla polizia - anche in via Morgia, dove è stata chiusa una sala giochi che esercitava l’attività senza aver mai richiesto ed ottenuto la prescritta autorizzazione amministrativa e perché non rispettava il divieto di esercizio imposto dalla normativa anti Covid per le sale giochi e sale scommesse, con presenza di 12 avventori all’interno del locale intenti a giocare a carte. I tre titolari sono stati sanzionati con una multa di 400 euro e la chiusura provvisoria della propria attività per 5 giorni, in attesa dei provvedimenti definitivi che saranno adottati dalla Prefettura. Sul fronte dei controlli commerciali, la polizia annonaria ha sanzionato, in via Aurelio Saffi, un venditore ambulante di prodotti ortofrutticoli, poiché sprovvisto di autorizzazione amministrativa al commercio, di requisiti professionali e di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico, e sede stradale con i propri prodotti. Sanzionato anche il titolare di un esercizio di vicinato di ortofrutta in via Imbriani perché occupava con i propri prodotti il suolo pubblico senza aver chiesto e ottenuto la relativa autorizzazione amministrativa. All’esito di queste operazioni di servizio condotte dalla polizia municipale, sono stati elevati verbali amministrativi per un importo totale di 12.784 euro.