Controlli stradali ed antidroga: elevate sanzioni per 5mila euro

I carabinieri della compagnia di Paternò, insieme ai colleghi della compagnia di intervento operativo del 12esimo reggimento Sicilia, hanno eseguito dei controlli contro lo spaccio di stupefacenti e garantire il rispetto delle norme sulla circolazione stradale. Le verifiche si sono svolte in particolare lungo corso del Popolo dove, recentemente, diversi cittadini avevano segnalato numerosi giovani alla guida di motocicli sulla pista ciclabile. Gli equipaggi dell’Arma hanno organizzato diversi posti di controllo, monitorando con attenzione le aree verdi comuni. Una seconda squadra di si è occupata delle verifiche amministrative presso due locali pubblici, riscontrando diverse irregolarità.

Per quanto riguarda i controlli antidroga sui ragazzi, i carabinieri hanno scoperto come 3 giovanissimi, fermati a bordo di scooter, nascondessero addosso alcune dosi di marijuana del peso complessivo di 8 grammi. Sono stati tutti segnalati come assuntori di stupefacenti alla Prefettura. Infine, sono stati sottoposti a controllo 37 mezzi, identificando 62 persone ed accertando 14 violazioni al codice della strada.

Sono state elevate sanzioni per un per un importo complessivo pari a circa 5 mila euro, contestando: mancanza di assicurazione obbligatoria, revisione periodica o guida di motocicli senza casco protettivo. I militari hanno poi sequestrato 2 veicoli e ritirato 3 documenti di guida e circolazione, oltre a decurtare 18 punti patente. I servizi straordinari di controllo del territorio proseguiranno nel comprensorio paternese anche nei prossimi giorni.