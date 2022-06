Controlli nei locali, scoperti tre lavoratori in nero: due percepivano il reddito di cittadinanza

I carabinieri della stazione di Pedara hanno effettuato dei controlli finalizzati alla verifica dell’osservanza delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con riferimmento specifico anche all'impiego di manodopera in nero. Hanno partecipato anche i colleghi del nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania, il personale dell’Asp, la polizia municipale di Pedara e la Siae di Acireale. Nel comune di Pedara è stata controllata un’attività di ristorazione il cui gestore è risultato sprovvisto di partita iva. All’interno dello stesso locale è stata riscontrata la presenza di cinque lavoratori in nero, tra cui due percettori di reddito di cittadinanza. Nel corso della verifica sono emerse altre violazioni, accertate dal personale dell’Asp e della Siae. Le sanzioni amministrative elevate ammontano complessivamente a 21.950 euro ed è stato comminato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.