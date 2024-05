I carabinieri arrivano in pescheria e gli abusivi fuggono: multe per 5 mila euro

I carabinieri della compagnia di piazza Dante e della polizia locale, con il supporto del nucleo anti sofisticazione di Catania, dell’Asp e delle pattuglie della compagnia di intervento operativo del XII reggimento Sicilia, hanno svolto una vasta operazione di controllo nei mercati storici della pescheria, attuando una task force con oltre venti operatori. Sempre alta l'attenzione contro i venditori abusivi che, alla vista dei carabinieri, si sono dati alla fuga sfruttando la confusione generale per evitare i controlli e salate sanzioni. Consapevoli che ciò sarebbe potuto accadere, gli operatori si erano però sparpagliati presidiando anche le vie d'uscita, per fare in modo che l'ispezione fosse il più capillare possibile.

I prodotti ittici sequestrati

Grazie a questa preventiva pianificazione, è stato possibile contestare diversi illeciti per una lunga serie di violazioni: mancanza di tracciabilità del pesce in vendita, carenze igienico-sanitarie nelle modalità di conservazione degli alimenti, mancanza di licenza per la vendita ambulante, occupazione abusiva di suolo pubblico. A fronte di oltre 20 banchi controllati, il totale delle sanzioni comminate supera i 5 mila euro. I prodotti ittici sequestrati ai fini della successiva distruzione, poiché privo di tracciabilità, superano i 120 chili. Si tratta di diverse cassette con gamberi, gamberoni, polpi, orate, merluzzi e granceole.

Colti sul fatto due abusivi in fuga

La maggior parte del pescato era adagiata sui piccoli banchi esposti in piazza Alonzo di Benedetto, appartenuti ai venditori che si sono dileguati. I generi alimentari non tracciati, infatti, rappresentano un potenziale pericolo per la salute dei consumatori, non avendo garanzie sulla filiera inerente alla pesca e sulla conservazione dell’alimento in questione. A due dei commercianti subito bloccati è stato possibile contestare anche la violazione di occupazione di suolo pubblico, oltre alle gravi mancanze dei requisiti sanitari e amministrative.