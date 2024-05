Controlli della polizia ad Aci Castello, elevate 8mila euro di sanzioni

Controlli della polizia alle attività commerciali e agli automobilisti ad Aci Castello e nelle frazioni di Aci Trezza e Capomulini. Durante il servizio sono state identificate 223 persone e controllati 104 veicoli. Sono state, altresì, elevate 14 contravvenzioni per 8.133 euro, con una decurtazione di 20 punti sulle patenti dei sanzionati.

Tre le persone sanzionate per la mancata copertura assicurativa per la responsabilità civile, cinque per la mancata revisione con conseguente sospensione del veicolo dalla circolazione, due per la guida di motocicli senza casco. Una persona è stata segnalata alla prefettura per la successiva revoca della patente, per guida con patente ritirata. La polizia ha sequestrato cinque veicoli e ne ha sospeso dalla circolazione altri cinque. Nel corso del servizio, i gli agenti dell'amministrativa hanno effettuato due controlli a esercizi di somministrazione alimenti e bevande ad Aci Castello e ad Acireale. Questi ultimi due controlli hanno consentito di accertare l’irregolarità di alcuni lavoratori. In un esercizio commerciale, inoltre, è stata contestata la mancata esibizione del documento valutazione rischi.